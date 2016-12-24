Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdi

Velayet davası sonucu Eymen Uçar'ı babası Serkan Uçar'ın sadece hafta sonları yatılı olmamak koşuluyla görmesine ve ünlü işadamının aylık bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.



Sözcü'nün haberine göre; Ece Erken, ödeme yapmayan eski eşinin evine 2017 yılının ilk günlerinde icra memurlarının gideceğini söyledi.

