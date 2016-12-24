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ECE ERKEN ESKİ EŞİ SERKAN UÇAR'I İCRAYA VERDİ

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdi

2015 yılında çocuğunun babası Serkan Uçar’dan boşanan ünlü sunucu Ece Erken'in, eski eşini icraya verdiği öğrenildi.

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Velayet davası sonucu Eymen Uçar'ı babası Serkan Uçar'ın sadece hafta sonları yatılı olmamak koşuluyla görmesine ve ünlü işadamının aylık bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.
 
Sözcü'nün haberine göre; Ece Erken, ödeme yapmayan eski eşinin evine 2017 yılının ilk günlerinde icra memurlarının gideceğini söyledi.
 

Sözcü
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