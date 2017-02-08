Ece Erken'dan Ayşe Özyılmaz'e sert tepki

Ece Erken, son dönemlerde yaşadıklarıyla ilgili bir yazı yazan Ayşe Özyılmazel'e sosyal medyadan yüklendi.

Serkan Uçar ile olaylı bir boşanmanın ardından şu sıralar oğlu Eymen'e soyadını vermeye çalışan sunucu Ece Erken, hayatıyla ilgili bir yazı yazan Ayşe Özyılmazel'e çok sert cevap verdi.

Ayşe Özyılmazel, bugünkü yazısında Ece Erken ile ilgili şunları yazmıştı:

'ADAMI KAFESLEMEK İÇİN ÇOCUK DOĞURMUŞLAR'

"Adamı kafeslemek için çocuk doğurmuşlar… 'Herkesin çocuğu oldu benim niye yok?' hırsıyla hamile kalmalar… Çocuk istemeyen adamları numaralar çekerek baba yapmalar… Karşısındakini tanımadan çocuk sahibi olmalar… Bunlar hep kadınların suçu. Hırslı kadınlar, kararsız ve neyi niçin yaptığını bilmeyen erkekler… Sonuç: Sevgisiz, saygısız, temelsiz evlilikler ve gönülsüz ebeveynler. Sonuç yıkık dökük çocuklar. Bravo!"

Ece Erken de bunun üzerine Özyılmazel'i hedef alarak 'Kadın kadın düşmanıdır' yazılı bir görseli uzunca bir metin yazarak Instagram hesabından paylaştı.

"Seni ilk kez dikkate alıp cevap veriyorum Ayşe Özyılmazel..hayatta bazı insanlar ve bazı evlilikler vardır,hesap yapmadan yaptığın, parasına bakmadığın hatta kendi evini açtığın! senin gibi derin derin düşünmeden, aniden aşık oldum sanırsın evlenirsin ve pat çocuğun olur, çok geç değil hamilelik döneminde şiddet görürsün ve adamın adamcık olduğunu anlarsın sonra toplumsal baskıdan o an boşanamazsın ve devam edersin ettiği yere kadar ama etmez biter, elinde çocuğunla kalmışsındır ve naparsın biliyor musun?



'ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ KADICAĞIZA ACIMADAN...'

Canını dişine takarsın, sosyal hayatını bile unutursun evladına her annenin baktığından iki katı bakmak için özen gösterirsin,hele bi de arkanda dağ gibi ailen varsa değme keyfine...sosyal,huzurlu,mutlu bir evlat yetiştirmeye çalışırsın yalnız bir anne olarak..senin ailen çok mutluydu sen gayet sağlıklı! yetişmişsin tebrik ederim! ölüm döşeğinde bir kadıncağıza acımadan düğün dernek yaptın! sonradan hakaretler döşediğin o adamdan çocuk yapsaydın ne olacaktı??yanlışlıkla oldu diyelim,istemeden...ne yapacaktın???



'SENİN GİBİ KADINLAR HAKKINDA UCUZ DÜŞÜNEN...'

Merak etme benim oğlum önce VİCDANLI olacak,ayakları yere basan,kadına değer veren,belki bu çıkan saçma salak haberlerle daha da güçlü bir evlat yetiştireceğim rahat ol sen! Annem bana kendini adamış diyecek! rahat ol sen! Senin gibi kadınlar hakkında ucuz düşünen biri çevresine bakmadığı için göremez! ben hergün böyle telefonlar alıp, yayına bağlıyorum psikologlarla konuşturuyorum ,benim kadar şanslı olmayan kadınları..çocuklarını ellerinden almakla,yurtlara vermekle tehdit eden,kapı önüne konan,kadınlara hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulayan babacıklar var ve benim kadar şanslı olmayan çaresiz anneler! Bu annelere bi de kafesçi, adam istemedi sen çocuğu yaptın gibi anca senin gibi sığ düşünceli insanlar tarafından iftiraya uğruyorlar!