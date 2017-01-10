SON DAKİKAGAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRI; 1 POLİS YARALI !

ECE ERKEN'DEN ERHAN ÇELİK YALANLAMASI

Ece Erken'den Erhan Çelik yalanlaması

"Ece Erken Erhan Çelik'e platonik aşk besliyor" iddialarına Ece Erken açıklama yaptı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ece Erken, ‘Erhan Çelik’e platonik bir şekilde aşk besliyor’ haberlerine tepki gösterdi ama Erken'in açıklamaları takipçilerini tatmin etmedi. İşte güzel gülüşün kısa tarihi...

Sunucu Ece Erken'in aynı kanalda birlikte çalıştığı Erhan Çelik'e platonik bir aşk duyduğu haberleri gazetelerde geniş yer bulunca Erken'den yalanlama geldi.

Geçen yıl Serkan Uçar'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra aşk defterini kapatan Ece Erken’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aşk sinyalleri verdiği şeklinde yorumlandı.

Şimdilerde adı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le anılan sunucu, “Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor” şeklindeki mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Herkes bu mesajın Çelik için olduğu şeklinde yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.

screenshot_3-021.png

205
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?
Sultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfiSultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfi
Havalimanına iniş yapılamıyor !Havalimanına iniş yapılamıyor !
Reina saldırganını tekmeledi !Reina saldırganını tekmeledi !
'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS