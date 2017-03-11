Eczacıbaşı'nın helikopteri sabote mi edildi ?

Hükümete yakın yazarlar tarafından Eczacıbaşı Holding'e ait helikopterin düşmesiyle alakalı "suikast" iddiaları dile getirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, konuyla ilgili köşesinde yazdığı yazıda "Kazanın (!) gerçekleştiği gün, garip bir tesadüf eseri olsa gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmek için Moskova'daydı..." ifadelerini kullandı ve "Clinton'ı başkan yapmak isteyen güçlerin Trump'ın Rusya ve Türkiye ile ortak adım atmasını engellemek için düğmeye bastığını iddia etti.

Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur ise, 'Düşen helikopter büyük kapışmanın kurbanı mı?' başlıklı yazısında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Ayhan Günal'ın konuyla ilgili şüphelerine yer verdi ve "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak gerçi ama eğer bu helikopter bu büyük kapışmanın kurbanı ise, kime ne için mesaj verildi, ne amaçlandı onu sorgulamakta fayda var gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.