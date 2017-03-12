Eczaneler için flaş karar !

Sağlık Bakanlığı’nın eczanelere getirdiği ortak tabela ve ısı-nem uygulaması zorunluluğu 31 Aralık 2018’e kadar ertelendi. Uygulamayı bir yıl erteleme kararı, dün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, bu iki uygulamanın ertelenmesinin sorunları çözmeyeceğini, tamamen kaldırılması gerektiğini savundu. Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

AB’DE ISI-NEM UYGULAMASI YOK

“Eczacılık kanununda bulunmayan, yönetmelikle uygulamaya konulan eczanelerimizdeki ısı-nem kontrol sisteminin ertelenmesi soruna çözüm getirmeyecek. Talebimiz, hiçbir AB ülkesinde olmayan bu yaptırımın ertelenmesi değil tamamen kaldırılması. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) isteği üzerine sendika olarak AB ülkelerinde böyle bir sistemin olup olmadığı araştırılmış ve hiçbirinde bulunmadığının sonuç bilgileri kuruma sunulmuştur.

İLAÇLAR İKLİM KOŞULLARINA UYGUN ÜRETİLMELİ

AB ülkeleri eczacı meslek örgütlerinden aldığımız bilgi böyle bir sisteme gerek olmadığı ve ‘ilaç üreten, ithal eden ilaç firmaların ülkelerin iklim koşullarına uygun şekilde ilaç üretmeleri, ithal etmeleri gerektiği’ şeklindedir. Aksi halde eczanelerde korunan ilaçları hastalar evlerinde uygun ortamda korumadıklarında ne olacak? Bu ülkenin eczacıları olarak, ilaçların iklim koşullarımıza uygun olarak üretilmesini ve ambalajlanmasını istiyoruz. İlaçların sadece eczanelerimizde ısı-nem kurallarına uygun olarak muhafaza edilmesi bu sorunu çözmez, aksine ilaç üretildiği andan tüketildiği ana kadar bu koşullara uygun muhafaza edilmelidir. Bu da ancak uygun üretim ve ambalajlama ile mümkündür. Bu sebepten bu sorunu çözebilecek tek nokta ilaç üreten ve ambalajlayan firmalardır.

ORTAK TABELA SADECE KÜLFET

Vergilerini ve ücretlerini ödediğimiz tabelalarımızın sökülerek değiştirilmesi bizlere külfet getirmekte olup, bu uygulamanın hiçbir kamu yararı bulunmuyor. Aynı şekilde hiçbir AB ülkesinde bulunmayan (zincir eczanelerde bile olmayan) ortak eczane tabela uygulamasının ertelenme yerine kaldırılması eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak talebimizdir.”