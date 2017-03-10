Edirne-İstanbul arası 1 saat olacak !

Edirne Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, Taş Yapı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen "ekonomi zirvesi'nde kentin ekonomik sorunları ve çözümleri önerileri tartışıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Edirne'de Ekonomi Zirvesi" paneline Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Turanlı, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Ekonomi Yazarı Uğur Gürses, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros ve Denizbank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik katıldı. Panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Sadi Özdemir yaparken, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin tarihi ve ekonomik anlamda gelişmeleri kaydedebileceği önemli bir kent olduğunu söyledi.

"EDİRNE-İSTANBUL 1 SAATE DÜŞECEK"

Edirne'nin tarihsel anlamda bir merkez olduğunu kaydeden Vali Özdemir, hızlı tren projesiyle İstanbul'a ulaşımın 45 dakikaya düşeceğini belirterek, "Hızlı trenin bu sene içerisinde ihalesi yapılacak. 2020 yılında hizmete girdiğinde İstanbul'a ulaşım 45 dakika veya 1 saate düşecek. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman, Çanakkale'den İstanbul'a gelen ulaşımın yine Keşan-Tekirdağ bölgesinden geçerek İstanbul ve İzmir'le böyle bir bağlantımız olacak. Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle, hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünya ile entegre olmuş şehir olacak" diye konuştu.

GÜRKAN: HEDEF 10 MİLYON TURİST

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin tarihsel anlamda dünyadaki sayılı kentlerden biri olduğunu söyledi. Kent yılda yaklaşık 3 milyon turist geldiğini anlatan Gürkan, "Bu kadar turist geliyor da paralar nerede? Demek ki turistin etinden, sütünden, derisinden yararlanamıyoruz. Turisti para harcayacak kadar Edirne'de tutamıyor, para harcamasına neden olacak materyalleri ortaya koyamıyoruz. Hedefimiz, kaliteli turist, paralı turist. Burada tabi ki akademiye, bilime de ihtiyacımız var. Bütün akıllara ihtiyacımız var. Ortak akıllara, uzmanlıklara, farklı görüşlere ihtiyacımız var. Bizler turistin 1 gün daha fazla kalmasını sağlayacak destinasyonlar yaratmalıyız. Turizmi arttırmak için 3 yıldır, çeşitli çalışmalar yaptık. Yaptığınızı satamıyorsak; bir şey ifade edemiyoruz. O yüzden bizim yaptığımız işi satmada problemimiz var" dedi.

"ESNAF BÜYÜK MARKETLER YASASI BEKLİYOR"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da Edirne'nin Osmanlı'ya bir asır başkentlik yapmış açıkhava müzesi olduğunu ifade etti. Edirne'nin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 12'nci sırada olduğunu ve tarım ile hayvancılık sektörlerinde üst sıralarda yer aldığını kaydeden Zıpkınkurt şunları söyledi:

"Verimli arazilere sahip olan sahada, arazilerin yüzde 61'i tarım alanıdır. Buğday, ayçiçeği ve çeltik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde verim alınmaktadır. Sanayisi gelişen iller arasında olan Edirne ilinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 269'dur. Turizm sektörü, Edirne'nin en büyük dinamiklerinden biridir. 93 yıl Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmasından dolayı şehir, tarihi eserlerle doludur ve turizm il için önemli bir gelir ve istihdam kaynağıdır. Tarihi geçmişi ve kültürel birikimiyle Edirne, turizm sektöründe büyüme potansiyeli taşımaktadır. Edirne'de güçlü ve rekabetçi sektörler gıda, turizm ve tekstil iken, potansiyel yatırımlar açısından özellikle seracılık, enerji yatırımları, otel ve turizm yatırımları caziptir"

ETSO Başkanı Zıpkınkurt, küçük esnaf ve tüccarların yıllardır büyük marketler yasası beklediğini, esnafın da gözümüzün önünde eriyip yok olmasına karşın gerekli tedbirler acilen alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Turanlı ise panelde yaptığı konuşmada Hürriyet ile ortaklaşa yaptıkları Ekonomi Zirvesi Projesi ile 81 ilin hepsini gezmek ve bu illerin mevcut ekonomisini anlamak istediklerini söyledi. Edirne'nin Ekonomi Zirvesi düzenledikleri 3'üncü şehir olduğunu anlatan Turanlı, söz konusu panel ile Edirne'nin ekonomisini konuşmak istediklerini anlattı.

EDİRNE EKONOMİSİ TARTIŞILDI

Moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Sadi Özdemir'in yaptığı panelde, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Uğur Gürses, Deniz Bank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çevik kentin ekonomisine ilişkin bilgiler ve çözüm önerilerini anlattı.

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