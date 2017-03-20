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EDİRNE VALİLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BULGARİSTAN'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildi

Bulgaristan'dan geçen hafta sınır dışı edilen Türk vatandaşının Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı'nın olduğu ortaya çıktı.

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Bulgaristan'ın en büyük gazetelerinden biri olan "Trud', Tarancı'nın geçtiğimiz hafta Cuma namazının ardından Şumnu şehrinde tutuklanıp sınır dışı edildiğini yazdı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bir Türk vatandaşının sınır dışı edildiğini, diğer iki Türk vatandaşına ise Türkiye'de bulundukları için ülkeye giriş yasağı konulduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, sınır dışı edilen Türk vatandaşının kimliği ve gerekçeleri konusunda ayrıntı vermeyeceğini belirterek, "Olay seçim durumu veya siyasi amaç ve nüfuz değil, ulusal güvenlik söz konusu. Ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik hareket söz konusu" demişti.

İHA
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