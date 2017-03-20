Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildi

Bulgaristan'ın en büyük gazetelerinden biri olan "Trud', Tarancı'nın geçtiğimiz hafta Cuma namazının ardından Şumnu şehrinde tutuklanıp sınır dışı edildiğini yazdı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bir Türk vatandaşının sınır dışı edildiğini, diğer iki Türk vatandaşına ise Türkiye'de bulundukları için ülkeye giriş yasağı konulduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, sınır dışı edilen Türk vatandaşının kimliği ve gerekçeleri konusunda ayrıntı vermeyeceğini belirterek, "Olay seçim durumu veya siyasi amaç ve nüfuz değil, ulusal güvenlik söz konusu. Ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik hareket söz konusu" demişti.