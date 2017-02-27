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EFSANE DİZİ TRT 1'E Mİ TRANSFER OLDU

Efsane dizi TRT 1'e mi transfer oldu

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun TRT 1'e transfer olduğu iddia edildi.

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Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1'de mi olacak? İşte çok konuşulan o iddia.

Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren haber geldi. Bu sezon bir türlü başlamayan sevilen dizi Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı iddia edildi. RT ile Pana Film arasında yakınlaşma olduğu iddia edilirken, gelecek sezon Kurtlar Vadisi Pusu TRT 1'de kaldığı yerden devam edeceği de ileri sürüldü. Ayrıca Kurtlar Vadisi Darbe filmi çekilecek ve bunun da hakları TRT verilecek. Tüm dizi hayranları gelecek sezon yine Perşembe günleri dizisine kavuşacak.
 
Fakat halen resmi anlaşmaların yapılıp yapılmadığı ile ilgili kanal yöntemi ve yapımcı şirket tarafından açıklanmadı.

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN OLACAK?

Kurtlar Vadisi Pusu’nun bu sezon yayınlanmayacağı programda açıklanırken, dizinin yeni yayın döneminde kaldığı yerden devam edeceği Kurtlar Vadisi Darbe’den sonra bir sonraki sezonda başlayacağı açıklandı. Kurtlar Vadisi Pusu’nunda bazı sahnelerinde Kurtlar Vadisi Darbe’ye bağlantılı olacağı konuşulurken, yeni sezonda Kurtlar Vadisi Pusu’da darbe sonrası yaşanan olaylar ve ülkenin son durumu hakkında konular işlenecek.Yani Kurtlar Vadisi Pusu tahmini tarih vermek gerekirse bir sonraki yayın sezonu yani 2017 Eylül ayı gibi kaldığı yerden devam edecek.

Yeni Akit

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