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EGE DENİZİ'NDE DEPREM !

Ege Denizi'nde deprem !

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.

Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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