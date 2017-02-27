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EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olmak üzere saat 02.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Turgutreis ilçesi olduğu belirtildi.

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