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EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AÇIĞA ALINDI

Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.

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Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.

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