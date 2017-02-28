Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı

Yükseköğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
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