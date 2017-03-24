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EGE'DE BÜYÜK FACİA ! CESETLERİ KIYIYA VURDU

Ege'de büyük facia ! Cesetleri kıyıya vurdu

Kuşadası açıklarında mültecileri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, kaçakları taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması başlatırken, kıyıya vuran cesetler olduğu bildirildi.

11 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Batan botta 22 kişinin olduğu, 11'inin cesedinin bulunduğu, 7 kişinin kurtarıldığı, 4'ünün ise kayıp olduğu belirtildi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİR FACİA DA LİBYA'DA YAŞANDI

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Libya'nın 15 deniz mili açığında meydana gelen faciada, iki ayrı göçmen botu alabora oldu.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan bir İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait botun 5 göçmenin cesedini denizden çıkardığı ve iki ayrı göçmen botunun battığına dair alarm verdiği kaydedildi.

Faciada 250 göçmenin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Roma'daki Sahil Güvenlik Komutanlığının kayıp sayısını teyit ettiği belirtildi.

DHA
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