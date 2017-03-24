Ege'de büyük facia ! Cesetleri kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, kaçakları taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması başlatırken, kıyıya vuran cesetler olduğu bildirildi.

11 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Batan botta 22 kişinin olduğu, 11'inin cesedinin bulunduğu, 7 kişinin kurtarıldığı, 4'ünün ise kayıp olduğu belirtildi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİR FACİA DA LİBYA'DA YAŞANDI

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Libya'nın 15 deniz mili açığında meydana gelen faciada, iki ayrı göçmen botu alabora oldu.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan bir İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait botun 5 göçmenin cesedini denizden çıkardığı ve iki ayrı göçmen botunun battığına dair alarm verdiği kaydedildi.

Faciada 250 göçmenin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Roma'daki Sahil Güvenlik Komutanlığının kayıp sayısını teyit ettiği belirtildi.