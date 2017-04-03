Egemen Bağış'tan Baykal'a ''çüş''lü tepki

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Derneği'nin Pendik Green Park Otel'de düzenlediği dayanışma kahvaltısına katıldı.

Kahvaltı sonrasında söz alan Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, “Hayır çıkarsa düşmanı İzmir’de denize dökmüş gibi sevineceğiz” şeklindeki sözlerine tepki göstererek, “Evet diyen de bizim hayır diyen de bizim diyoruz değil mi? 17 Nisan'da ne olursa olsun bu vatan bizim diyoruz.

Devlet adamlığına saygı duyarım. Sayın Baykal beni dün çok şaşırttı. Çıkmış diyor ki hayır çıkarsa düşmanı Ege'ye dökmüş gibi sevineceğiz. Çüş be Deniz Abi. Yakıştı mı bu laf sana. Sen kime ne demeye çalışıyorsun.

Başka bir CHP milletvekili çıkmış diyor ki evet çıkarsa onları Ege Denizi'ne dökeriz. Haddini bil lan. Kimi nereye döküyorsun. Senin genel başkanın 15 Temmuz'da havaalanından çaktırmadan kaçarken benim genel başkanımın aracı tarandı. Benim Cumhurbaşkanımın uçağını savaş uçakları takip edip vurmaya çalıştı. Benim partimin teşkilatları tankların altında şehit oldu. Onlardan birine bir fiske vurulsaydı şimdiye bin tane kahramanlık destanı yazmışlardı.

Genel başkanları Kılıçdaroğlu, Allah'lık bir adam. Adam Kenya'ya gitti Somali'de gördüklerim diye basın toplantısı yaptı. Yürüyen merdivene bindirmeye çalıştılar, ters taraftan bindi. Kağıthane'de ev tuttu. Kağıttepe'de oturuyorum dedi. Oy kullanmayı beceremedi. Daha bir yaşını doldurmamış torununu sigortalı yapmaya çalıştı SGK'yı bile batırdı. Bu adamlara devlet mi emanet edilir. Bir de hadlerini bilmeden kimi nereden nereye kovacaklarına şaşırmış, Ege'ye dökerlermiş. Hadi gücün yetiyorsa dene bakalım. Hodri meydan” diye konuştu.