Eğitim ile ilgili şok rapor !

Rapora göre, 368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı, 600 bin kız çocuğu okula gidemedi, çocuk istismarı ile erken yaşta evliliklerden dolayı çocuk intiharları ve 4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşının 6-13 yaş aralığına çekilmesiyle çocuk işçi sayısı arttı. Okulda ayrımcılığa uğradığı ve toplumsal uyum sorunları yaşadığı için 400 bin Suriyeli çocuk okula gitmezken, 16 Ağustos 2015 - 20 Nisan 2016 arasında 8 şehirde 65 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile 300 bin çocuğun eğitim hizmeti durdu.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, rapordan başlıklar şöyle:

"Çocuk istismarı yılı"

2016’da; yüzde 3’ü engelli olan 368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Bu cinsel istismarların yüzde 59’u okullarda yaşanırken kız çocukları sokakta, zorla götürüldükleri evlerde, alıkonuldukları araçlarda, kandırılarak götürüldükleri evlerde, kurslarda, otobüslerde, parklarda cinsel istismara uğradı.

"Kız çocukları okulsuz"

600 bin kız çocuğu okula gidemiyor. 2014 - 2015 öğretim yılında 676 bin 219 kız çocuğu okullu iken bu sayı 2015 - 2016 öğretim yılında 533 bin 357’ye düştü.

"İntiharlar arttı"

İntihar eden kişilerin yüzde 34.3’ünü 15 -19 yaş grubu oluştuyor. Çocuk istismarı ve erken yaşta evlilikler, çocuk intiharlarını artıyor.

"Çocuk işçiler artıyor"

4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşının 6-13 yaş aralığına çekilmesiyle çocuk işçi sayısı arttı. 2013’te 59, 2014’te 54, 2015 yılında ise 63 olmak üzere son üç yılda en az 176 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

"Çatışma eğitimi engelliyor"

Dünya genelinde okula gidemeyen çocukların yüzde 35’i silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde yaşıyor. 2015 yılında Türkiye’de silahlı çatışmalarda, iş cinayetlerinde, cezaevlerinde ya da savaştan kaçarken ölen mültecilerle birlikte 617 çocuk yaşamını yitirdi. 16 Ağustos 2015- 20 Nisan 2016 arasında 8 şehirde 65 kez ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında eğitim hizmeti durdu.

Dini referans

Raporda dikkat çeken diğer ayrıntı ise eğitimin dini referanslarla belirlenmesi. 100 Temel Eser’den yapılan alıntıya göre; Oscar Wilde’ın Mutlu Prens’inde Miller ve Hans “Hayırlı sabahlar” diyerek selamlaşıyor, Pinokyo “Allah rızası” için ekmek istiyor, Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” adlı kitabında “Bana acıdınız, Allah sizden razı olsun” diyor, Anton Cehov kitaplarında “Çok günah işlemeye başladık. Allah’ı büsbütün unuttuk” ifadeleri geçiyor.