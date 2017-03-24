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EĞİTİM UÇAĞI İNİŞTE KIRIM GEÇİRDİ

Eğitim uçağı inişte kırım geçirdi

Samsun'da bir eğitim uçağı inişte kırım geçirdi. Müdahale etmek için giden itfaiye aracı takla attı.

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yalnız uçuş yapan pilot adayının kullandığı uçak, iniş sırasında kırım geçirdi. Pilot yara almadan kurtulurken, müdahale için giden itfaiye aracı takla attı, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 10.30'da meydana geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Uzaytem)'ne ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçakla, yalnız eğitim uçuşunu tamamlayan pilot adayı, iniş sırasında kaza geçirdi. Uçağa müdahale etmek için havalimanı itfaiyesine ait söndürme aracı, pistte ilerlerken, takla attı. Pilot adayı kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya müdahale için giderken takla atan itfaiye aracında görevli 2 ARFF memuru yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

DHA
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