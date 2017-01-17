EĞLENCE MEKANLARINDA YENİ ÖNLEMLER

Eğlence mekanlarında yeni önlemler

Ankara Valiliği eğlence mekanlarına bildirimde bulunarak özel güvenlik görevlisi bulundurma şartı getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Valiliği eğlence mekanlarına bildirimde bulunarak özel güvenlik görevlisi bulundurma şartı getirdi. Kapasitesi 250 kişiyi aşkın mekanlarda ise x‐ ray veya kapı dedektörü ile kontrol yapılacağına dikkat çekildi. Valiliğin kararında içkili mekanlar için ise kapasitesine bakılmaksızın x‐ ray veya kapı dedektörü ile kontrol yapılması istendi.  

804
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Yerli silah 'Korkut' tüm testleri geçtiYerli silah 'Korkut' tüm testleri geçti
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS