Eğlence mekanlarında yeni önlemler

Ankara Valiliği eğlence mekanlarına bildirimde bulunarak özel güvenlik görevlisi bulundurma şartı getirdi. Kapasitesi 250 kişiyi aşkın mekanlarda ise x‐ ray veya kapı dedektörü ile kontrol yapılacağına dikkat çekildi. Valiliğin kararında içkili mekanlar için ise kapasitesine bakılmaksızın x‐ ray veya kapı dedektörü ile kontrol yapılması istendi.