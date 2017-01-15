EGZOZ DENETİMLERİ ARTIRILDI! POLİS O ARAÇLARA CEZA YAĞDIRDI

Egzoz denetimleri artırıldı! Polis o araçlara ceza yağdırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla geçen yıl 52 bin 774 aracın egzoz denetimlerindeki araç sahiplerine, 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.

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Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçlar sıkı denetime alındı.

Denetimlerde, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan ya da sınır değerleri aşan taşıtların sahiplerine idari para cezası verildi.

Buna göre, 2016'da gerçekleştirilen 52 bin 774 aracın egzoz denetiminde, emisyon ölçümü yaptırılmayan veya sınır değerlerini aşan araçların sahiplerine toplam 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.

 

AA
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