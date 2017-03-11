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EGZOZ GAZINA 'ONLİNE' TAKİP

Egzoz gazına 'online' takip

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan yeni yönetmelikle motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin dijital ortamda izlenmesine olanak sağlayacak "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" kurulacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan yeni yönetmelikle motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin dijital ortamda izlenmesine olanak sağlayacak "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" kurulacak. Böylece taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri "online" takip edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Egzoz Gazı Emi̇syonu Kontrolü Yönetmeli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ile esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yeni yönetmelikle ilk kez "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" de tanımlandı.

Bakanlıkça bir süredir yürütülen çalışmalar sonucunda hayata geçirilecek sistemle egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Motorlu taşıtların tüm egzoz gazı emisyon ölçümlerinin dijital ortama aktarılmasını sağlayacak "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" ile ölçümlerin takibi, yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemin başlamasıyla Bakanlığın bastırdığı egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı da kullanımdan kaldırılacak. Böylelikle pul ile ruhsat basım ve dağıtım maliyetlerinin önüne geçilecek, sahte pul ve ruhsat kullanımı da engellenecek.

Yönetmelik kapsamında egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi, 1 Ocak 2018 itibarıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" üzerinden gerçekleştirilecek.

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