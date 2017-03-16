SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM ÇANKIRI'DA KONUŞUYOR - CANLI
  • FETÖ'den ''zina'' talimatı ! Örgüt o restoranda buluşuyormuş
  • Almanya’da çocuklara Nazi işkencesi !
  • Bülent Arınç, Melih Gökçek'e yanıt verdi
  • BDDK'den kredi kartları için önemli açıklama
  • Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

EHLİYET ALAN SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ehliyet alan sayısı yarı yarıya düştü

2016'da "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısı yüzde 52,6 azaldı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ehliyet alanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 52,6 azaldı. Geçen yıl 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın toplam 741 bin 627 kişi ehliyet sahibi oldu.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2016'da bir önceki yıla kıyasla "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısında yüzde 52,6 azalma oldu.

2015'te 1 milyon 563 bin 383 kişi ehliyet sahibi olurken, 2016'da 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın olmak üzere 741 bin 627 kişi ilk kez sürücü belgesi aldı.

Emniyet yetkilileri, 2016'da başlayacağı duyurulan "aday sürücülük" uygulaması kapsamına girmemek için 2015 yılında ehliyet alanların sayısında bir artış yaşandığını belirtti.

2016'da ilk kez ehliyet alanların çoğunluğu 19-36 yaş aralığındaki kişilerden oluştu.

Sürücülere 720 milyon lira ceza

Sürücülere geçen yıl farklı nedenlerle toplam 720 milyon 481 bin 396 lira ceza kesildi.

Sürücülerin ihlal ettiği kurallar arasında "araçların muayene süresini geçirmek" ilk sırada yer aldı.

Bunu "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzden 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak" ve "emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak" takip etti.

AA
298
-
Reina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktıReina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktı
Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !
Düğün masraflarını davetlilerden istediDüğün masraflarını davetlilerden istedi
Türk düşmanlığı sokaklara taştı !Türk düşmanlığı sokaklara taştı !
Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !
İzin alıp kazmaya başladılar, duyan koştuİzin alıp kazmaya başladılar, duyan koştu
Elektrik direğinde yanarak öldüElektrik direğinde yanarak öldü
Dükkanının ismini Hollanda'ya tepki için değiştiriyorDükkanının ismini Hollanda'ya tepki için değiştiriyor
Sokak ortasında dehşetSokak ortasında dehşet
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS