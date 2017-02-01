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EHLİYETTE E-SINAV DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Ehliyette E-sınav dönemi resmen başladı

Van'da ilk kez sürücü adayları elektronik ortamda ehliyet sınavına girdi.

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Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavının (MTSS) elektronik ortamda yapılmasına ilişkin projesinin Van ayağı gerçekleşti.

Türkiye'de Van'daki Mesut Özata Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sınavda, sürücü adayları bilgisayar ortamında sorulara cevap verdi. Sınav öncesi İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş ve görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından, adaylara uygulama hakkında bilgiler verildi.

Van ilinde e-sınav sistemi ile haftada 20 oturumun yapılacağını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, böylelikle haftada 400 kursiyerin bu sınava girebileceğini belirtti. Önceki sınav uygulamasında bir kursiyerin sınav için ortalama 2 ay beklemek zorunda kaldığını kaydeden Ermiş, e-sınav sistemi ile artık kursiyerlerin bu süreyi beklemek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Sınav sonuçlarının sınavın hemen bitiminde kursiyere verildiğini, böylelikle sınavı geçemeyen kursiyerin 15 gün sonra tekrar sınava başvurabileceğini vurgulayan Ermiş, Van ilindeki bu uygulamanın çevre illere de hizmet vereceğini söyledi.

İHA
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