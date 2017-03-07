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EHLİYETTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ehliyette yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyetle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Bundan böyle direksiyon sınavlarının süresi en az 35 dakika olacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, ehliyet kurslarının il ve ilçelerde açılmasına ilişkin nüfus şartları ile bazı sınav usullerini yeniden belirledi.

Buna göre, direksiyon sınavının süresi en az 35 dakika olacak. sınavın ilk 5 dakikasında kursiyere aracı tanımayla ilgili sorular sorulacak. Kursiyerin aracı tanımada başarısız olması halinde sınava son verilecek. Trafik sınavında başarısız olunması halinde ise araç öğretmen tarafından sınav başlangıç yerine getirilecek.

Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre açılacak kurs sayısı belirlenirken şu kriterler dikkate alınacak:

a) 10.000-20.000 arası olan ilçelerde bir,

b) 20.001-30.000 arası olan ilçelerde iki,

c) 30.001-50.000 arası olan ilçelerde üç,

ç) 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise üç, kurum açılmasına izin verilecek.

Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

Dünya
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