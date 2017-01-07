Ekmeğe zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ankara’da 1 liraya satılan 250 gram ekmek fiyatı, un fiyatı iyileşirse yüzde 10 artar, böyle devam ederse 1.25 liradan aşağı olmaz” diyerek önlem alınması çağrısı yaptı.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS