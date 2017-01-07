EKMEĞE ZAM GELİYOR

Ekmeğe zam geliyor

Un fiyatlarındaki artış her an ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyabilir...

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ankara’da 1 liraya satılan 250 gram ekmek fiyatı, un fiyatı iyileşirse yüzde 10 artar, böyle devam ederse 1.25 liradan aşağı olmaz” diyerek önlem alınması çağrısı yaptı.

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