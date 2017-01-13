EKMEĞE ZAM YAPILACAK MI ?

Ekmeğe zam yapılacak mı ?

Tarım Bakanı Faruk Çelik "Ekmek zammını gerektirecek bir durum yok" dedi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TV’lerde canlı yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok. 90 gün vadeli vade farksız buğday satışını başlatıyoruz.

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