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EKMEK ARASI DİLENCİ PARASI...

Ekmek arası dilenci parası...

Dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış.

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Konya'da merkez Meram Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda aralarında çocukları ile birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Dilencilerden bazılarının yakalanmamak için topladıkları madeni paraları, ekmek arası dönerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çocukları ila birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 15 kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 300 lira para bulundu. Bazı dilencilerin topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden zabıtalar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara Kabahatler Kanunu gereği el koyulurken, her biri hakkında 109'ar lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirtti.

DHA
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