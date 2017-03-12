Ekonomi Bakanı: Bu planlı bir oyundur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Roterdam'daki Türk Başkonsolosluğuna girişine engel olunmasına sert tepki göstererek, "Aklı selime çağrıda bulunmak için bunu söylüyorum. Bu planlı bir provokasyon ve planlı bir oyundur" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop Denizli'de bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alman gazetesinin kendisine yaptığı hakaret ile ilgili konuşan Zeybekci, "Normal bir insana yakıştıramadığımız şeyleri yazmışlar. Dünyada medeniyetten ve demokrasiden en uzak ülkesi ki, ben böyle bir ülke görmedim ve tanımadım. Dünyada en düşük seviyedeki basın yayın kuruluşunun dahi söyleyemeyeceği veya en ahlaksız insanın hasmına söylemeyeceği bir sözü, Almanya'da yayın yapan bir gazete, gerek internet sitesinde gerekse gazetede gördük. Artı zaten bugün yaşananlarla ilgili, gelinen nokta ile ilgili, daha darbecilerin araç ve gereçleri ortada dururken, bu ihanet şebekesinin katlettiği kardeşlerimizin kanları yerde dururken, hastanede yaralarımızı dururken, bir gazetenin attığı manşetle Türkiye'yi hedef göstererek, kendilerini ele vermişlerdir" diye konuştu.

"Hollanda ve Almanya'nın yaptığı planlı bir provokasyon ve planlı bir oyun"

Hollanda ve Almanya'nın yaptığı uygulamalarının provokasyon olduğunu belirten Zeybekci, "Burada dikkate buraya çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Aklı selime çağrıda bulunmak için bunu söylüyorum. Bu planlı bir provokasyon ve planlı bir oyundur. Biz dikkatleri farklı bir noktaya çekmekte önemli diye düşünüyorum. Yani bu sürecin sonunda Türkiye'ye karşı yürütülen topyekun algı operasyonlarının sonunda bunun kazanını olmaz. Türkiye de kaybeder, bu algı operasyonlarına destek veren ülkeler de kaybeder. Bunun kaybedenleri olur. Bunun sonucunda belki şöyle bir şey olur, "biz daha az kaybettik, onlar daha fazla kaybetti" denilir ama sonuçta herkes kaybeder. Özellikle buradaki tuzağa, bu provokasyona altını çizerek dikkat çekmek istiyorum. Hükümetlerin bu konudaki, ki bunu Alman meslektaşıma da söyledim. Diğer ülkelerde meslektaşlarıma da söylüyorum. Bu süreçte dayatılan gerek Fetullahçı Terör Örgütü, gerekse Avrupa'nın birçok ülkesinde yuvalanan terör örgütünün propagandalarına karşı dostlarımızın uyanık ve dikkatli olması gerekiyor. Bu aziz milletin değerlerine karşı yapılan saldırılara karşı uyanık olmaları gerekiyor. Bu süreçler geçecek, ama bundan sonra birbirimizin yüzüne bakar halinde olmamız lazım. Biz de böyledir, dostunla öyle dost ol ki, gün geldiğinde hayal kırıklığını yaşamayasın, hasmınla öyle hasım ol ki, gün geldiğinde dostluk kurmak zorunda kalmayasın. Bunların altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.