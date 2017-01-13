Ekonomi Bakanı'ndan dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci döviz kurlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Zeybekci, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki artışa ilişkin, şunları söyledi:

"Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Genel itibarıyla Merkez Bankasından birilerinin beklediği, yapmasını istedikleri yaklaşım piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüşüm bu yanlış bir yaklaşımdır. Daha başka enstrümanlar vardır. Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok."

Bakan Zeybekci, “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.” dedi.