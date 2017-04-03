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EKONOMİ BAKANI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Ekonomi Bakanı'ndan enflasyon açıklaması

Bakan Nihat Zeybekci, Mart ayı enflasyon rakamları ile ilgili ''Mayıs'tan itibaren nötrlenecek'' dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Enflasyonumuz yüksek. Kur etkisi, bir dönem daha sürecek. Muhtemelen, bize nisan ayında da enflasyonla ilgili bir etkisi olacaktır; ama mayıstan itibaren nötrlenecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, enflasyonun mart ayında yüzde 11'i aşmasını değerlendirdi. Enflasyon rakamlarının, mayıs sonrası tek haneye ineceği tahmininde bulunan Bakan Zeybekci, "Enflasyonumuz yüksek. Bunun sebepleri de kur, geçen senenin sonuna doğru yaşadığımız vergiyle ilgili bazı artışlar, ÖTV'lerde yaptığımız artışlar, bazı tüketim mallarının üzerine koyduğumuz ekstra verdiler bunların yansımaları var. Kur etkisi, bir dönem daha sürecek. Belki 1 ay daha 2 ay daha sürecek; ama mayıs gibi kur etkisi artık nötrleşecek. Ondan sonra tam tersini yaşamaya başlayacağız. Talep enflasyonu değil bu, asıl etkisi kur. Muhtemelen bize nisan ayında da enflasyonla ilgili bir etkisi olacaktır; ama mayıstan itibaren nötrlenecek. Yıllık hedefte ben, problem yaşayacağımızı zannetmiyorum" diye konuştu.

"'HAYIR" ÇIKMASI TÜRKİYE İÇİN DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları söyledi: "'Evet" çıkması halinde Türkiye, bundan olumlu yönde etkilenir. "Hayır" çıkması halinde bu, Türkiye için dünyanın sonu değildir; ama "Evet'teki olumlu etkinin olmayacağını düşünebiliriz. Sonuçta Türkiye'de seçilmiş olan güçlü bir hükümet var. Ben, şu anda görünen rakamlar itibariyle böyle bir olasılığı ihtimal dahilinde görmüyorum. "Evet'lerin güçlü bir şekilde çıkacağını göreceğiz. Ankara'da beklentilerin çok üzerinde bir "Evet" var. İzmir'de beklentilerin üzerinde iyi bir rakamın geleceği, İstanbul'da rahat bir "Evet'in çıkacağı gibi"

DHA
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