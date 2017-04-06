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  1. 06 Nisan 2017 18:07

Araplar Asya'ya yöneldi

Suudi Arabistan'ın Asya'nın enerji taleplerini karşılamak için planlar yaptığı bildirildi.

Araplar Asya'ya yöneldi
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Körfez ülkesinin, uzun vadede Asya`nın artan petrol talebini karşılamak için bölgede yatırım planları yaptığı ifade edildi. 

Suudi Arabistan’ın, uzun vadede Asya’nın artan petrol  talebini karşılamak için bölgede yatırım planları yaptığı bildirildi.

Araplar, rekabetin yüksek olduğu Asya bölgesini gözüne kesitrdi.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Türkiye  bürosundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Asya’daki pazar payını korumak  için harekete geçtiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un  bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerin de "tarihi açılım" olarak yorumlandığı  belirtildi.

Asya pazarına yönelik sıkı bir rekabetin yaşandığı vurgulanan  açıklamada, diğer bölgelerdeki rafinerilerle olan sözleşmelerde ise aşağı yönlü  revizeler yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Saudi Aramco'nun Hindistan'da rafineri projelerinde varlık  satın alma ve uzun vadede yatırım yapma arayışlarını sürdüğüne ve Suudi  Arabistan'ın mevcut Asyalı müşterilerle olan sözleşmelerinin vadelerini  uzattığına işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, Asya  pazarında dağıtım ve satış varlıklarına ortak olmayı hedeflediği kaydedilen  açıklamada, "Suudi Arabistan bir yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün  üretim kısıntısına uyum gösterirken diğer yandan uzun vadede Asya’nın artan  talebini karşılamak üzere uzun vadeli yatırım planları yapıyor. Bölgeye  yaklaşımın ilk meyvesi Malezya ulusal petrol şirketi Petronas ile Aramco’nun  rafineri ve petrokimya entegre merkezi inşası çerçevesinde imza attıkları 7  milyar dolarlık yatırım anlaşması oldu. Aramco bu anlaşmayla, Güneydoğu Asya'da  ilk projesini hayata geçirdi?." ifadelerine yer verildi.

suudi arabistan , enerji , yatırım , asya