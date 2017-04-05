Dolar kritik seviyenin üzerine çıktı !

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi.

Bankalararası piyasada dolar 3,70'in üzerini gördü. Kur 3,7050'ye kadar yükseldi. Euro 3,94 civarında seyrediyor.

Dolar/TL'de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7100 seviyesinin direnç, 3,6500 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Güney Afrika Maliye Bakanı'nın görevden alınması ve iki kurumdan gelen not indirimi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının devam ediyor.

Bugün açıklanacak Fed tutanakları ve cuma günkü ABD tarımdışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile perşembe ve cuma günü yapacağı görüşmeler piyasaların radarında olacak.

Altının gramı 148 TL'yi de aştı