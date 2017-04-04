GSS prim borçlarına düzenleme

Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) faydalanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi. 53 TL bedelle sağlık güvencesi olmayan vatandaşların tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği açıklanırken,GSS prim borçları ise devlet tarafından karşılanacak. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe geçen sistem, gelir testi zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. İşte, yeni GSS hakkında detaylı bilgiler

Genel sağlık sigortası sisteminde 1 Nisan itibarıyla değişikliğe gidildi. Devrim gibi değişiklikle 53,32 lira veren vatandaşın tüm sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlandı. Bu rakamı ödeyemeyenlerin GSS primleri ise devlet tarafından karşılanacak. Vatandaş prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. İşte bunun için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde…

Sosyal güvenlik tüm ülkelerin vatandaşları için önem taşıyor. Ülkelerin medeniyet seviyeleri ve insanına verdiği değer, sosyal güvenlikteki seviye ve kapsamla ölçülebiliyor. Bu bağlamda Türkiye’de son 10 yıllık dönemde sosyal güvenlik alanında çok önemli başarılar elde edildi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamının bir çatı altında toplanması, bu çatı altında analizlerin sağlıklı yapılabilmesi, eksik ve zayıf halkaların düzeltilmesi adına güçlü bir veri tabanı oluşturuldu. Kapsam dışında hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlandı. Hangi nedenle olursa olsun kapsam dışında kalan tüm vatandaşların, aylık 53 liralık GSS primini ödeyerek her türlü sağlık hizmetinden istifade edebilmesi sağlandı. 53 lirayı ödeyemeyenlerin primleri ise devlet tarafından ödenecek. 1 Nisan itibarıyla uygulamaya konulan sistem ile mağduriyetlerin giderilmesi amaçlandı.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı, bir işyerinde çalışanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zaten yararlanıyor. Bu kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. Söz konusu düzenleme çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanları ilgilendiriyor.

GELİR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI

Yapılan yeni düzenlemeyle, gelir seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler aylık 53.33 lira prim ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan tüm özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinde tedavilerini yaptırabilecekler. Aylık 53.33 lira prim ödemeyi kabul eden kişiler gelir testi yaptırmayacaklar.

Hane halkı içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri ise devlet tarafından karşılanacak. Bu kişiler gelir testine girecek. Test sonucunda hane içindeki fert başına gelir 592.50 liranın altında çıkarsa o vatandaşın primi Hazine tarafından karşılanacak. Vatandaşın prim ödemesi gerekmeyecek.

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi ailelerin genel sağlık sigortası primlerinin kim tarafından ödeneceği ve ne kadar olacağını belirlemeye yönelik yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayan, 18 yaşını doldurmuş olan herkes ve yeşil kartlıları doğrudan ilgilendiren bu test, sigortalılar gibi yasayla belirlenmiş kişileri ilgilendirmiyor.

Söz konusu test ödemelerinin miktarını belirlemek amacıyla yapılıyor. Aynı çatı altında yaşayan kişilerin aylık gelirlerinin toplanarak, aile içindeki bireylere eşit bölünmesiyle belirlenen aylık gelire göre prim borçlarının belirlendiği bu test sonrasında sigortaya kayıt yaptırılıp sağlık hizmetlerinden faydalanılıyor.