ATMACA Gemisavar Füzesi geliyor

Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen 200+ km menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi dünyanın en iyisi olacak...

Yerli ve Milli Savunma Sanayii atağına kalkan Türkiye, Milli piyade tüfeği, İnsansız hava aracı, ATAK helikopteri, Akıllı bomba, Obüs ve hava savunma sistemi ve daha bir çok başarılı projeye imza attı, Milli Tank Altay, muharip savaş uçağı gibi bir çok projede hızla devam ediyor.



SERÜVEN 2009'DA BAŞLADI



Devam eden projelerden bir tanesi de ATAMCA. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) uzun süren çalışmaları sonucunda 2009 yılında ROKETSAN ile sözleşmenin imzalanmasının ardından başladı.



DÜNYANIN EN İYİSİ



ATMACA, bir gemisavar füzesi. ve Dünyanın en gelişmiş gemisavar füzelerinden biri olacak olan ATAMCA rakipleri Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip.



200 KM'DEN FAZLA MENZİL

ATMACA füzesi denizde asgari 200 km+ uzaklıktaki hedefleri vurabilecek ve Data-link donanımına da sahip olacak. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.



MİLLİ SAVAŞ GEMİLERİNE ENTEGRE EDİLECEK



2018'de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemillerine entegre edilecek.