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EKONOMİDE KÖTÜ BİR SİNYAL DAHA

Ekonomide kötü bir sinyal daha

İhracattaki yüzde 18.1'lik artışa karşın, ithalatın da yüzde 15.9 yükselmesinin etkisiyle, Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10.3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Ocak ayında ihracat 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat da 15 milyar 586 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığının büyümesine karşılık, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 71 düzeyindeyken, bu yıl Ocak ayında yüzde 72.4'e yükseldi.


Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 12 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında yüzde 49.6 düzeyindeyken, 2017 Ocak ayında yüzde 47'ye geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında 1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.
 

DHA
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