Ekonomiyle ilgili bir kötü haber de Avrupa'dan geldi

Avrupa Komisyonu 2017 yılı ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre, Euro Bölgesi 2017 büyüme tahmini de yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya yükseltildi. Raporun Türkiye kısmında Türk lirasının değer kaybının ihracat artışını destekleyerek bir miktar rahatlama sağlayabileceği, ama TL’deki kontrolsüz volatilite Türk ekonomisi için risk oluşturabileceği belirtildi.

Komisyon, Türkiye’nin 2017 yılı için büyüme tahminini ile ilgili bilgilendirmesinde de yüzde 3’ten yüzde 2.8’e düşürdü. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.2 oldu. TÜFE beklentisi 2017 yılı için yüzde 8’de, 2018 için yüzde 7.6’da bırakılırken, 2017 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11.2, 2018 için yüzde 11.5 oldu.