Ekrem Dumanlı'ya bir soruşturma daha

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kapatılan Zaman gazetesinde ve internet sitesinde "Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlanması" gerekçeleriyle Ekrem Dumanlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

TARAF GAZETESİ DE SUÇLANIYOR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kurul, THY ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlanması nedeniyle Taraf gazetesi ve internet sitesiyle ilgili Başar Arslan, Bülent Onur Şahin, Neşe Düzel ve Gökhan Erkuş, Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili Ekrem Dumanlı ve Harun Reşit Çümen, Today's Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili de Bülent Keneş ve İbrahim Türkmen hakkında Cumhuriyet Başsavcığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.