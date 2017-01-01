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EKSİ 10 DERECEDE YENİ YIL KUTLAMASI

Eksi 10 derecede yeni yıl kutlaması

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da tatilciler eksi 10 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi.

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Yılbaşını Kartalkaya'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla kısa bir süre kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00'e yaklaşırken, ateşin etrafıda toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti.

Daha sonra tatilciler 10'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde geç saatlere kadar yeni yılı kutladı.

DHA
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