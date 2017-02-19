  • Viranşehir saldırısının talimatını da o hain vermiş !
  • Bakan Işık: PYD'nin kanton planı devre dışı kaldı
  • Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
  • Türkiye genelinde dev operasyon
  • Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1

EL BAB BÖLGESİNE ''YEŞİL HAT''

El Bab bölgesine ''Yeşil Hat''

Suriye'nin El Bab bölgesinde, Esad güçleri ile TSK destekli ÖSO güçlerinin karşı karşıya gelmemesi için ''Yeşil Hat'' oluşturuldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde, Kıbrıs’taki ‘Yeşil Hat’a benzer şekilde oluşan fiili hattın tamamen insandan arınmış duruma dönüştüğü ve iki ayrı tarafında komutanın Türk ve Rus komutanlarda olduğu öğrenildi.

Söz konusu hat, hafta başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin El Bab’da kuzey ve kuzeybatıdan güneye sarkmaları, rejim güçlerinin de güneyden kuzeye yönelmeleri sonucu M-4 karayolunda oluşmuştu. Fiili hattın, Menbiç-Halep arasındaki M-4 karayolunun El Bab’ın güneyindeki 8-10 kilometrelik kesimi için geçerli olduğu bildirildi. Hattın derinliği bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 1 kilometreye kadar çıkıyor.

24 SAAT İRTİBAT TELEFONU

Yolun kuzeyinde ÖSO, güneyinde ise rejim güçleri bulunuyor. Bir çatışma ortamının oluşmaması için ÖSO güçlerine bir Türk, rejim güçlerine de bir Rus üst düzey asker komuta ediyor. İki komutan arasında 24 saat açık bir irtibat hattı bulunuyor. ÖSO ve rejim güçlerinin El Bab’ın güneyine dayandığı hafta başında çıkan çatışmada kimi kaynaklara 2, bazı kaynaklara göre ise 4 Suriye rejim gücü askeri ölmüştü.

Hürriyet
460
-
MHP'den referandum anketi açıklamasıMHP'den referandum anketi açıklaması
MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattıMHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı
Vefa Lisesi kız öğrenci yurdunda sapık isyanıVefa Lisesi kız öğrenci yurdunda sapık isyanı
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyorKılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği ortak paydamızı dinamitliyor
CHP'de Muharrem İnce gerginliğiCHP'de Muharrem İnce gerginliği
MHP'li Yalçın'dan canlı yayında sert tepkiMHP'li Yalçın'dan canlı yayında sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza!
Baykal'ın bu sözleri ortalığı karıştıracakBaykal'ın bu sözleri ortalığı karıştıracak
İbrahim Tatlıses Ş.Urfa saldırısına isyan ettiİbrahim Tatlıses Ş.Urfa saldırısına isyan etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS