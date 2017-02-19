El Bab bölgesine ''Yeşil Hat''

Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde, Kıbrıs’taki ‘Yeşil Hat’a benzer şekilde oluşan fiili hattın tamamen insandan arınmış duruma dönüştüğü ve iki ayrı tarafında komutanın Türk ve Rus komutanlarda olduğu öğrenildi.

Söz konusu hat, hafta başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin El Bab’da kuzey ve kuzeybatıdan güneye sarkmaları, rejim güçlerinin de güneyden kuzeye yönelmeleri sonucu M-4 karayolunda oluşmuştu. Fiili hattın, Menbiç-Halep arasındaki M-4 karayolunun El Bab’ın güneyindeki 8-10 kilometrelik kesimi için geçerli olduğu bildirildi. Hattın derinliği bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 1 kilometreye kadar çıkıyor.

24 SAAT İRTİBAT TELEFONU

Yolun kuzeyinde ÖSO, güneyinde ise rejim güçleri bulunuyor. Bir çatışma ortamının oluşmaması için ÖSO güçlerine bir Türk, rejim güçlerine de bir Rus üst düzey asker komuta ediyor. İki komutan arasında 24 saat açık bir irtibat hattı bulunuyor. ÖSO ve rejim güçlerinin El Bab’ın güneyine dayandığı hafta başında çıkan çatışmada kimi kaynaklara 2, bazı kaynaklara göre ise 4 Suriye rejim gücü askeri ölmüştü.