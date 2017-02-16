El Bab gazisi anlattı ! Hainler kucağında çocukla geliyor

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş, "Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik" dedi.

13 Şubat'taki 1 şehit ve 4 askerin yaralandığı saldırıda bacağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Kilis'teki ilk tedavisinin ardından memleketi Amasya'ya getirilip Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş, "Bir tane Türk, 50'sine, 100'üne bedel ama işin içerisinde kahpelik var. Hainlik var. Yoksa silahsız dahi ellerimize bitiririz işi. Canlı bombalar var. İntihar ediyor. Kadın kılığına giriyor. Geliyor. Kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik. Sivillerin içine karışıyorlar" diye konuştu.

"Şehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altında şu anda"

Cerablus operasyonuna da katılan Karataş, "Akil Tepe'ye bayrağımız diktik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. O tepe alındı. Kuşatma tamamlandı. Şehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altında şu anda" şeklinde konuştu.

"İyileşirsem yine oraya gideceğim"

Yaralı arkadaşına yardım etmeye giderken ayağına isabet eden şarapnel parçasının "zamanla gidecek bir şey" olduğunu belirten El-Bab gazisi Karataş, "3 gün içinde iyileşirsem yine oraya gideceğim. Teker teker geberiyorlar çünkü. Son anlarını yaşıyorlar. Bacaktan yaralandım. Elim, kolum çalışıyor. Silah orada beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diğer yetkililer de ziyaret ettikleri Hasan Hüseyin Karataş'a moral verip durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.