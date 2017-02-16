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EL BAB OPERASYONU BİTTİ

El Bab operasyonu bitti

Genelkurmay Başkanı Akar, Katar'da gazetecilere yaptığı açıklamada El Bab operasyonunun bittiğini açıkladı.

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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak verdiği dikkat çekici bilgiyi paylaştı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, dün Katar'ın başkenti Doha'da gazete temsilcileriyle kısa bir sohbet yaptığını ifade eden Okan Müderrisoğlu, haberinde şöyle yazdı: “Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, ‘Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti’ dedi. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.”

Sabah
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