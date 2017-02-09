EL BAB OPERASYONUNDA BÜYÜK TEHLİKE

El Bab operasyonunda büyük tehlike

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, muhalifler Esad güçleri Türkiye'den önce El Bab'a girerse felaket olacağını söylüyor.

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El Bab operasyonunda çatışmalar şiddetlendi. Dünyanın gözü kulağı da Suriye'de süren El Bab operasyonunda. Gelen son haberlere göre, El Bab tamamen kuşatılmış durumda. Bir koldan TSK diğer koldan ise Esad güçleri El Bab'a doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Ancak iki koldan gelen bu ilerleyiş DAEŞ'i köşeye sıkıştırsada çok sayıda riski içeriyor. Endişe verici uyarı ise Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden geldi. Financial Times'a konuşan Suriyeli muhalifler "Esad, El Bab'a Türkiye'den önce girerse bu bir felaket olur" yorumunda buludu. 

Financial Times, Suriye rejimi güçleri ve Türk Ordusu'nun, stratejik açıdan önemli El Bab'da birbirlerine yaklaştıklarını ve bu durumun, "Suriye iç savaşındaki eski hasımların, IŞİD'e karşı saldırıda birbirleriyle koordine oldukları spekülasyonlarını beraberinde getirdiğini" yazıyor. Gazete, isyancıların herhangi bir işbirliğinin Rusya tarafından organize edildiği yönündeki görüşünü aktarıyor.

Haber şöyle devam ediyor;

"Eşzamanlı ilerlemeler, Türkiye gibi bölgesel güçleri savaşın daha da içine çekebilecek bir gerilimi ateşleme riski taşıyor. Rusya Esad'a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancıların başlıca destekçilerinden biriydi ve geçen yıl DAEŞ ve Kürt militanlarla savaşmak için kendi birliklerini Suriye'ye yolladı. Rejim yetkilileriyle yakın teması olan Lübnanlı Analist Younis Audi, 'El Bab, bir araya gelme noktası olacak, ayrılık noktası değil' diyor ve hava ve yer operasyonlarını Rusya'nın koordine ettiğini söylüyor.

TÜRKİYE EL BAB'A GİRERSE NÜFUSU ARTAR

Financial Times, "DAEŞ'in El Bab'da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediği muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara'nın kuzey Suriye'deki nüfuzunu arttıracağını" vurguluyor.

Ancak gazete, "uyuşmazlık işaretlerinin şimdiden alındığını" söylüyor ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalışan bir isyancının "Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarışa dönüşü ve bir çatışmadan kaygılıyım" dediğini aktarıyor.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab'da ilerleyen güçlerin çatışma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararası koordinasyonun bu tür bir olayı önlemek için orada olduğunu söylediğini aktarıyor.

ANKARA KOLAY KOLAY GERİ ADIM ATMAZ

Haber şu satırlarla sona eriyor;

"Rejimin destekçileri El Bab'ı geri alması gerekenin Esad'ın güçleri olduğunu söylüyor. Ancak muhalifler, bölgede büyük miktarlarda Türk topları ve askerleri gördüklerini ve Ankara'nın geri adım atacağını düşünmekte zorlandıklarını vurguluyor. Bir muhalif 'Rejimin bizden önce El Bab'a girebileceğini sanmıyorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayıda yaralıları var. Burada üsleri ve çok fazla silahları var. O kadar kolay geri adım atacaklarını sanmıyorum' diyor"

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