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EL BAB ŞEHİDİNİ BÜTÜN ŞEHİR UĞURLADI

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

El Bab'ta şehit düşen Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'i 10 binler son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin'i (27) 10 binler son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Kent Meydanında düzenlenen programa, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Adnan Baksı, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehidin dedesi Durmuş Aytekin, babaannesi Fatma Aytekin, babası Hasan Aytekin ve annesi Zehra Aytekin ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aytekin'in naaşı babası ve yakınlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Askeri tören mangası ve vatandaşların tekbirleri eşliğinde Şehit Uzman Çavuş Umut Aytekin, baba evine getirilerek helallik alınmasının adından Karabük Köyü mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

Şehidin annesi Zehra, babası Hasan, ağabeyi Uğur, dedesi Durmuş ve babaannesi Fatma Aytekin, tören alanında tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Zehra Aytekin, oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Gözlerin ne kadar da güzelmiş oğlum senin. Anasının kuzusu. Nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Annesine sarılan Uğur Aytekin ise baygınlık geçirdi. Şehidin ağabeyine sağlık görevlileri müdahale etti.

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

 

Şehit Umut Aytekin için Karabük kent meydanında tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin, ambulanstan indirilen kardeşinin tabutuna askerlerle birlikte omuz verdi. Uğur Aytekin, bir süre tabutu taşıdıktan sonra kardeşinin fotoğrafını alıp tören alanına kadar götürdü. Uğur Aytekin, "Ben anneme söz verdim. Buraya sağ gelecektin. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

Şehit Umut Aytekin’in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

El Bab şehidini bütün şehir uğurladı

İHA
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