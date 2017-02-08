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EL BAB ŞEHİDİNİN BABASI 25 YIL ÖNCE ŞEHİT DÜŞMÜŞ

El Bab şehidinin babası 25 yıl önce şehit düşmüş

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun babasının 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

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El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine ateş düştü. Uslu'nun polis memuru olan babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

El Bab şehidi Mahmut Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'ndeki evine ateş düştü. Aileye acı haberin verilmesinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Askerlerin acılı haberi vermesinin ardından şehidin annesi Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eve gelerek, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin eniştesi Veysel Oğuz ise Altınok Öz'e sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Mahmut Uslu'nun bekar olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi. Şehidin polis memuru olan babası Ali Uslu'nun 25 yıl önce bir silahlı saldırıda şehit edildiği öğrenildi.

İHA
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