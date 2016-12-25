EL BAB'A ELİT BİRLİKLER GÖNDERİLECEK

El Bab'a elit birlikler gönderilecek

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonuna özel eğitimli seçkin komandolar katılacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) El Bab’da önceki gün düzenlediği hava operasyonuyla “emir” düzeyinde 18 DEAŞ’lının öldürülmesinin arka planında, Rusya ile son dönemde varılan mutabakatın yattığı öğrenildi. Bölgede yeni aktörlerle yeni bir işbirliği mekanizmasının devrede olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden, “Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye’den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceğiz” yönünde kararlı açıklamalar yapıldı. Bunun gereği yapılacak ve Suriye’deki TSK varlığı yeni birliklerle takviye edilecek. Zırhlı, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler değil, özel eğitimli seçkin komandolarla El Bab’a tahkimat yapılacak.

Yeni kaydırılacak birlikler halen El Bab’ın batısında bulunan 500 kadar Özel Kuvvetler komandosunun, yani bordo berelinin hemen arkasındaki kuşakta görev yapacak. Bu birlikler DEAŞ’lı teröristlerin sızma harekâtı ve canlı bomba saldırılarını püskürtme görevi üstlenecek. Arkalarından patlayıcı ve tuzaklamalara karşı istihkam, piyadeler ve mekanize birlikler ilerleyecek.

RUSYA İLE YENİ MEKANİZMA 
Rusya ile Türkiye arasında istihbarat paylaşımı, DEAŞ hedeflerine yönelik hava operasyonlarının sayısının artması, Türk jetlerinin uçuş güvenliği ve DEAŞ teröristlerinin çevrelenmesi konusunda yeni bir mekanizma oluşturuldu. Özellikle açtıkları tünellerden sızan DEAŞ teröristlerine karşı güneyden de saldırılar yapılması planlanıyor. Menbiç operasyonuna altyapı oluşturması açısından El Bab’ın tamamen kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.El Bab operasyonu yavaş ilerlemesine rağmen başarılı gidiyor. Yerel halkın içine saklanmış DEAŞ militanlarının tespit edilmesi konusunda Rusya üzerinden bir destek bekleniyor.

ANLIK İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILIYOR
ÖSO ile birlikte karadan ilerleyen TSK unsurlarının havadan daha sonuç alıcı biçimde desteklenmesi için Rusya ile anlık istihbarat paylaşımı mekanizması oluşturuldu. Bu kapsamda TSK’nın anlık hava operasyonlarının sayısı da artacak.Rusya ile Türk jetlerinin uçuş güvenliğini sağlamaya yönelik, izin-onay süreci hızlandırıldı. Aralarında sözde ‘emir düzeyinde’ 18 ismin de bulunduğu karargâh toplantısında DEAŞ’lıların öldürüldüğü hava operasyonu bu kapsamda gerçekleştirildi. Musul’dan kaydırılan DEAŞ teröristlerine karşı da yeni önlemler alınacak.

TSK tarafından ele geçirilen yerlere yeni unsurların da yerleştirilmesi düşünülüyor. ABD’nin ‘dost ateşi’ne maruz kalmamak için de bazı tedbirler masada. Türk askeri ilerledikçe arkasını sağlama alacak; birlikler arasındaki hatları tahkim edecek ve lojistik takviyeyi kolaylaştıracak revize bir planla istediği sonucu alana kadar Suriye’deki varlığını sürdürecek.

1386
Mahsun Kırmızıgül'e ağır suçlamaMahsun Kırmızıgül'e ağır suçlama
'Gazi meclis, yetim meclis olacak''Gazi meclis, yetim meclis olacak'
Aşkın Nur Yengi'den acı itirafAşkın Nur Yengi'den acı itiraf
Çığlıkları ikinci bir Özgecan vakasını önlediÇığlıkları ikinci bir Özgecan vakasını önledi
Meclis Anayasa Komisyonu'nda yumruklar konuştuMeclis Anayasa Komisyonu'nda yumruklar konuştu
Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdiEce Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdi
Lokantada kedi eti ele geçirildiLokantada kedi eti ele geçirildi
Erdoğan'ı şaşırtan ikramErdoğan'ı şaşırtan ikram
Türkiye yerli 'arama motoru' çalışması başlattıTürkiye yerli 'arama motoru' çalışması başlattı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS