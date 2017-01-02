El Bab’a topçu bataryası sevk edildi

Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanırken, batı illerinden geçen 10’dan fazla askeri personeli ve askeri malzemeleri ile bataryaları taşıyan araçlar Elbeyli üzerinden El Bab bölgesine sevk edildi.
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