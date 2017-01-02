EL BAB’A TOPÇU BATARYASI SEVK EDİLDİ

El Bab’a topçu bataryası sevk edildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklere topçu bataryası sevk etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanırken, batı illerinden geçen 10’dan fazla askeri personeli ve askeri malzemeleri ile bataryaları taşıyan araçlar Elbeyli üzerinden El Bab bölgesine sevk edildi.

İHA
492
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
Kocasını bir erkekle yatakta basınca...Kocasını bir erkekle yatakta basınca...
Teröristin bıraktığı montundan para çıktıTeröristin bıraktığı montundan para çıktı
Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşımHakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım
Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktıReina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS