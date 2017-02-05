El Bab'a Türk Bayrağı asıldı

Fırat Kalkanı Harekatı ile Buriye topraklarındaki Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alındı, Kabr El Mukri batısında ve Bzaghah yönünde ilerleme kaydedildi. Operasyonun 165'inci gününde ise Suriye'nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında 4'ü terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi. El Bab bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanırken TSK ile ÖSO, 9 Aralık'ta başlayan operasyonda, şehir merkezindeki ilerleyişini hızlandırdı.





ARTIK ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR



Daha önce 150 bin civarında sivil halkın yaşadığı El Bab bölgesinde büyük ilerleme sağlayan Mehmetçik, terörden temizlediği bir bölgede El Bab'daki çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta bir binaya Türk bayrağı dikildiği görüldü. Diğer taraftan El Bab kırsalında çatışmalar devam etti. Kırsalda DEAŞ'ın elinde kaçmayı başaranlar ÖSO ve Türk birliklerin belirlediği güvenli bölgeye akın etti. El Bab'da şu an itibarıyla yaklaşık 9 bin civarında sivil halkın kaldığı belirlendi. DEAŞ'lı teröristler, sivilleri TSK ve ÖSO'ya karşı canlı kalkan olarak kullanıyor; kaçmaya çalışanları ise öldürüyordu.



El Bab'dan kaçış dün de devam etti. El Bab'da Suriye iç savaşı öncesi 150 bin kişi yaşıyordu. 15 bine inen nüfusun Fırat Kalkanı Operasyonu tahliyesi hızlandırıldı. Şehirde şu an 9 bin kişinin kaldığı öğrenildi.

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