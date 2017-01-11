EL BAB'DA 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

El Bab'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında en az 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi. İlk tespitlere göre en az 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

AA
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