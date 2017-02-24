EL BAB'DA BOMBALI SALDIRI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

El Bab yakınlarındaki Süsyan köyünde meydana gelen bombalı araç saldırısında 45 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre El Bab yakınlarındaki Souisan köyünde gerçekleşen bombalı saldırı askeri ve güvenlik güçlerini hedef aldı.

Evlerine dönmek için ikamet belgesi almak üzere güvenlik merkezinin önünde toplanan sivillerin arasında dalan bombalı araç patlatıldı. Aralarında Özgür Suriye Ordusu askerlerinin de bulunduğu 45 kişi hayatını kaybetti. Yüze yakın yaralı hastanelere götürüldü. Yaralılarından 40 kişi Kilis'teki hastanelere nakledildi. Patlamanın şiddetiyle bazı cesetlerin kömürleştiği, tanınamaz halde olduğu kaydedildi. Hastane yetkilileri, ölü sayısının artmasından korktuklarını belirtti.

DEAŞ'TAN TEMİZLENMİŞTİ

Dün Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ın kent merkezinin önemli bir bölümünü kontrol altına aldığı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı" açıklamasında bulunmuştu.

YENİ HEDEF RAKKA

Kendisi için hayati önemdeki El Bab ve çevresini kaybeden terör örgütünün artık sığınacak bir tek kalesi var: Doğudaki Rakka.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab'ı da yitirince Rakka'ya sıkıştı.

DERİNLİK 35 KİLOMETREYİ BULDU

Altı ay önce başlayan sınır ötesi harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru genişleyen operasyonda en önemli darbe bugün vurulmuş oldu. Fırat Kalkanı'yla teröristlerden temizlenen alan 1900 kilometrekareyi geçti. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.