El Bab'da DAEŞ'e ağır bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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