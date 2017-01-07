EL BAB'DA DAEŞ'E AĞIR BOMBARDIMAN

El Bab'da DAEŞ'e ağır bombardıman

El Bab'da DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe düzenlenen hava harekatı sonucunda, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 37 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

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