El Bab’da patlama: 1 çocuk yaralandı

Halep’in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü IŞİD tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlandı.