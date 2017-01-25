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EL BAB'DA SALDIRI ! DEAŞ SALDIRDI: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

El Bab'da saldırı ! DEAŞ saldırdı: 1 askerimiz şehit

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab kenti yakınlarında 1 askerimiz şehit düştü.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

DEAŞ terör örgütü unsurları saat 17.00 sıralarında El Bab kentinin Kabr el Mukri bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırı düzenledi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan şteaı ateş altına alınyr. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler, Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "25 Ocak saat 17:00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, maalesef kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA
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