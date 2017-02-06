El Bab'da sıcak gelişme ! Kuşatıldı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonunda DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi öldürülmüştü. TSK destekli ÖSO da dün stratejik bir köyü ele geçirmişti. Mehmetçik ve ÖSO, terör örgütü DEAŞ'ı kuzey, doğu ve batı yönlerinden tamamen kuşatmış durumda. Halep'te DEAŞ'ın elinde kalan son kent olan El Bab’a çıkan ve DEAŞ'lı teröristlerin kente silah ve malzeme göndermek için kullandığı yol, Suriye ordusu tarafından ele geçirildi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bildirdiğine göre, Suriye birlikleri El Bab’ın 9 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Uveyşiye tepesini zapt etti. Bu tepe Özgür Suriye Ordusu’nun, Türk ordusunun desteğiyle kuşattığı El Bab’a giden ana yola hakim bir konumda bulunuyor. Söz konusu yol, yine DEAŞ'ın elinde olan Rakka ile El Bab arasında bağlantıyı sağlıyor.

SURİYE ORDUSU DAHA FAZLA YAKLAŞACAK MI?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Suriyeli muhalifler, El Bab’ı kuzey, doğu ve batı yönlerinden kuşatmış halde bulunuyor. Suriye hükümetine bağlı güçlerin güneyden kente daha fazla yaklaşıp yaklaşmayacağıyla ilgili bir açıklama ya da askeri hareketlilik olmadı. BBC’nin aktardığına göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler El Bab yakınlarındaki Tadif köyüne ’saldırabilecek menzilde’ bulunuyor.

ZAYIFLATARAK ELE GEÇİRME

TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu. Azez-Cerablus hattını terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan arındıran Fırat Kalkanı, Bab'a geçen Aralık ayında odaklanmıştı. Harekatta şu ana kadar ilçe sınırlarındaki toplam 24 yerleşim DEAŞ'tan kurtarıldı. TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.

SU ŞEBEKESİNİ TÜNEL GİBİ KULLANIYORLAR

El Bab'dan kaçanlar ise DEAŞ'lı teröristlerin El Bab ilçesi ve çevresinde yer alan köyler arasındaki su şebekesini hem uçaklardan kaçmak hem ikmal amaçlı tünel olarak kullandığını, belli noktalara havalandırma sistemleri kurduklarını söylüyor.

İŞTE BÖLGEDE SON YAŞANANLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Türk savaş uçaklarınca 3 Şubat'ta El Bab'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerine harekat düzenlenmiş, 32 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Askeri kaynaklar dün, öldürülen teröristler arasında örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni'nin de yer aldığını duyurdu. Terör örgütünün "sözde Rakka valisi" tarafından Ürdüni'nin yerine atanan teröriste yazılan mektup da ele geçirildi. Mektupta, Ürdüni’nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı. ÖSO da El Bab’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip Bizaa köyünü terör örgütü DEAŞ’tan aldı. Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

AFP: EL BAB TAMAMEN KUŞATMA ALTINDA

AFP'nin bugün geçtiği son dakika haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad güçlerinin ele geçirdiği kritik bir bölgenin daha DEAŞ'ın kontrolünden çıkmasının ardından, terör örgütünün Halep'teki son kalesi El Bab'ın "tamamen kuşatma altına alındığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasında, El Bab ile Rakka arasındaki tek ve son ana yolun da rejim güçleri ve beraberindeki milisler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada,"El Bab şu an güneyden rejim; doğu, batı ve kuzeyden de Türk güçleri ve muhaliflerce tamamen kuşatıldı" denildi.

TSK'NIN BUGÜNKÜ AÇIKLAMASI: 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor. Harekatın 167'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

BZAGAH'TA DA VURULUYORLAR

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edildi. Gün içinde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 8 terör örgütü mensubu yaralandı. Harekatta bugüne kadar, 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

BZAGAH'IN ÖNEMİ NE?

Yerleşim yeri Bzagah da terör örgütü DEAŞ için çok önemli. Terör örgütünün özellikle Rakka'dan takviye için gönderdiği silah, mühimmat ve malzemelenin toplanıp sevk edildiği yer burası. Terör örgütünün öldürülen sözde emirlerinden bazılarının da El Bab'a buradan geçtiği belirtiliyor.